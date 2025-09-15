Около 9 тысяч участников собрал «Гольфстрим—2025»Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатацию
Мурманская область. Арктика (16+)

Участники программы «Герои Севера» познакомились с системой сопровождения инвесторов Мурманской области в режиме «одного окна»

В региональном правительстве продолжаются стажировки для участников региональной программы «Герои Севера». Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, награждённые государственными наградами за мужество и отвагу.

Участники специальной военной операции Андрей Буткевич и Пухов Андрей, оба награждены Орденом Мужества в 2023 проходящие стажировку в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области, а также в Совете Федерации РФ, посетили Корпорацию развития Мурманской области и в деталях изучили систему сопровождения инвесторов в режиме «одного окна», выстроенную в Мурманской области.

Генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса познакомил участников программы «Герои Севера» с направлениями работы инвест-команды региона, рассказал про проекты, которые реализуются в Мурманской области при помощи Корпорации развития. В настоящее время сотрудники корпорации сопровождают инвестиционные проекты, объёмом инвестиций более чем на 600 млрд рублей.

Отдельной темой стажировки стало изучение проектов в сфере экономики, реализуемые командой правительства в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Ранее в рамках обучения Андрей Буткевич посетил площадку одного из знаковых реализованных проектов - морской порт «Лавна», где в этом году начали отгрузка угля на экспорт.

«Система сопровождения инвестиционных проектов в Мурманской области демонстрирует высокий уровень профессионализма команды региона. Особенно впечатляет комплексный подход к поддержке инвесторов — от первичной консультации до реализации проекта. Создана действительно эффективная система, где каждый участник процесса знает свою роль и ответственно выполняет задачи. Это безусловно способствует развитию региона», - сказал Андрей Буткевич.

Как отмечает Корпорация развития Мурманской области, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Инициатива направлена на формирование кадрового резерва государственной службы нашего региона. Программа стартовала 23 февраля 2025 года и призвана обеспечить плавную адаптацию участников СВО к гражданской жизни и помочь им реализовать свой потенциал в сфере государственного и муниципального управления. Обучение участников продлится до мая 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553369/#&gid=1&pid=6

