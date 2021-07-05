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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 15:30

Участники программы «Городские практики» предложили концепции благоустройства «Арктического пляжа» в Мурманске

В Мурманске завершилась образовательная программа «Городские практики» для специалистов в сфере развития городской среды. В ней приняли участие 27 человек из Мурманска и Мурманской области: архитекторы, художники, дизайнеры, сотрудники структурных подразделений администрации города, регионального министерства градостроительства и благоустройства и Центра городского развития Мурманской области, представители компаний «Fridaymilk», «Умная SREDA», «СИТЭК-ПРОЕКТ» и др.

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Мурманске программа была организована совместно с Центром городского развития Мурманской области при поддержке министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Мария Гаврилова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Я хочу поблагодарить ДОМ.РФ и Институт «Стрелка» за то, что выбрали Мурманск в качестве одной из 10 площадок, в которой провели образовательную программу «Городские практики». Я благодарна всем тем, кто принял участие в программе, получил новые навыки и знания, и я уверена, применит их на благо развития Мурманской области. Все проекты, которые вы сегодня защищали, мы постараемся максимально интегрировать в наши программы благоустройства и реализовать их на практике. Спасибо всем за участие. Надеюсь, что новые знания и опыт помогут нам сделать Кольское Заполярье комфортнее и удобнее для наших жителей».

Антон Финогенов, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ: «Помимо прочего, «Городские практики» можно назвать прекрасным форматом работы с регионами. Подготовка профессиональных кадров в контексте образовательной программы, доступной всем интересующимся урбанистикой, – это и есть активное взаимодействие с субъектами РФ в рамках поручения Президента РФ по улучшению жилищных условий и городской среды».

За три недели лекций и практических упражнений специалисты из Мурманска в онлайн- и офлайн-форматах познакомились с комплексным подходом к развитию территорий северных городов, основами предпроектного анализа и городской антропологии, приняли участие в выездном практикуме по тактическому урбанизму, а также получили навыки сторителлинга.

В составе четырёх междисциплинарных команд участники разработали концепции развития территории «Арктического пляжа» в Мурманске. Под руководством приглашенных экспертов они подготовили схемы функционального зонирования и провели антропологическое исследование, выявили основные группы пользователей и их запросы, продумали возможные сценарии использования пляжной зоны с учётом ярко выраженной сезонности и особенностей северного климата.

Участники предложили связать «Арктический пляж» с городом с помощью пешеходных и транспортных путей, а также развивать на территории круглогодичную инфраструктуру для занятий спортом, активного отдыха и времяпровождения на природе. На территории пляжа было предложено создать смотровые площадки, парк с арт-объектами и проложить вдоль береговой линии маршрут водного пассажирского транспорта от «Арктического пляжа» до Абрам-Мыса.

Обратную связь всем предложениям дали министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова; руководитель проектов КБ «Стрелка», главный архитектор «Strelka Architects» Даниил Хлебников; специалист по вовлечению КБ Стрелка Рада Константинова; архитектор Адельша Патеев; автор проекта мойзалив.рф, выпускник программы Архитекторы.рф Алексей Арушанян; соосновательницы проекта «Арктикаметрия» Елизавета Сорокина и Елена Хмара.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, кроме того, в рамках программы «Городские практики» состоялись два публичных мероприятия. В Мурманском арктическом государственном университете прошла лекция «Совместными усилиями: как специалисты из различных областей влияют на развитие города». Архитекторы Алексей Арушанян, Елизавета Сорокина и Елена Хмара рассказали о преимуществах работы в междисциплинарных командах, поделились профессиональным опытом и ответили на вопросы студентов. Также для жителей Мурманска состоялась публичная дискуссия «Искусство в городе». Исследователи стрит-арта, основатели проекта «Партизанинг» Игорь Поносов и Антон Make Польский обсудили с участниками, каким бывает уличное искусство, и какое влияние оно оказывает на город и горожан.

 

 

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