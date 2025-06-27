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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 13:30

Участники программы «Муравьев-Амурский – 2030» изучают опыт работы управленческой команды Мурманской области по развитию Арктики и экономики

На этой неделе Мурманская область принимала учащихся четвертого потока программы подготовки управленческих кадров для государственной службы «Муравьев-Амурский – 2030». После обучения выпускники занимают должности министров и заместителей министров региональных правительств, заместителей глав муниципалитетов и руководят институтами развития.

Участники программы уже встретились с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Теперь участники программы разделились на группы и в ближайшие дни им предстоит познакомится с Заполярьем совместно с региональной управленческой командой по тематическим направлениям: туризм, медицина, здравоохранение, социальная сфера и другие.

25 июня участники программы, обучающийся по направлению «Экономика и развитие Арктики» посетили Корпорацию развития Мурманской области и детально познакомились с системой сопровождения инвесторов в регионе. Заместитель губернатора-министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о ключевых проектах региона и проектах развития Северного морского пути, а также о региональных мерах поддержки для бизнеса.

«У нас для МСП, мы посчитали, действует 51 мера поддержки. Самая популярная - «Губернаторский старт» до 2 миллионов рублей. В прошлом году поддержано 20 проектов. Также есть поддержка по франшизе, есть фонд развития промышленности, льготные займы. Кроме того, региональная Корпорация развития может сама реализовывать проекты, совместно с инвесторами. Таким образом у нас появилась региональная сеть придорожного сервиса «Атлас-Ловозеро», — сказала Светлана Панфилова.

«На базе Корпорации развития создан региональный центр ГЧП. И Правительство, в лице Корпорации, инициирует и реализует проекты через концессионные соглашения. Сейчас мы строим бассейн в Мурманске через концессионное соглашение. Также у нас есть ряд других концессий, это аквапарк в Мурманске, есть несколько концессий в сфере ЖКХ», — дополнил генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артем Кукса.

В рамках посещения региона участники экономического направления познакомились с транспортно-логистическим потенциалом Мурманской области и посетили морской торговый порт «Лавна», который был запущен в марте 2025 года Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Кроме того, управленцы посетили территорию единственного в мире атомного флота, ФГУП «Атомфлот».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549297/#&gid=1&pid=1

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