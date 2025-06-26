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Мурманская область. Арктика (16+)26.06.25 22:45

Участники программы «Муравьев-Амурский-2030» знакомятся с туристическим потенциалом Мурманской области

Учащиеся четвертого этапа образовательной программы «Муравьев-Амурский – 2030», нацеленной на подготовку компетентных управленческих кадров для органов государственной власти, в настоящее время проводят ознакомительный визит в Мурманскую область. Будущие выпускники, успешно завершив обучение, могут быть рассмотрены на стратегические позиции в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и станут руководителями ключевых организаций, занимающихся развитием территорий.

Важной частью программы стало взаимодействие курсантов программы с представителями регионального органа власти — комитетом по туризму Мурманской области и Туристским информационным центром Мурманской области. Участникам подробно представили деятельность комитета, успешные реализованные проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма. Особое внимание было уделено изучению богатого туристического потенциала региона.

«Туризм в Мурманской области – это не только драйвер экономического роста, но и возможность показать уникальную природу Заполярья: северное сияние, горные массивы Хибин, арктическая кухня, побережье Баренцева моря и культурное наследие саамов. Развитие туристической инфраструктуры способствует созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности региона», – отметил в ходе презентации турпотенциала Мальцев Денис, заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области.

Кроме того, участники направления «Туризм» посетили город Мончегорск, где состоялся конструктивный диалог с заместителем директора Агентства развития Мончегорска Александром Елисеевым, смогли ознакомиться с уникальными особенностями местного туристического потенциала. Экскурсия завершилась посещением промышленной площадки Кольской горнометаллургической компании.

 

 

 

Фото (Владимир ДЮПИН): https://gov-murman.ru/info/news/549357/#&gid=1&pid=3

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