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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.24 17:30

Участники программы областного художественного музея «Современное искусство для всех 2.0» приглашают на авторские экскурсии по Мурманску

В Мурманском областном художественном музее продолжается реализация музейной волонтёрской программы «Современное искусство для всех 2.0». Она помогает участникам через призму современного искусства показать туристическую привлекательность Мурманска, а также примерить на себя роль экскурсовода.

Программа реализуется учреждением во второй раз. Первый запуск был в 2019-2020 годах. Финалисты представили экскурсии в видео-формате. Новый сезон программы стартовал в январе этого года. С участниками работают кураторы из числа сотрудников художественного музея, а в качестве экспертов выступают мурманские художники, краеведы, представители туризма и заполярных арт-резиденций.

На протяжении полугода будущие специалисты в области современного искусства знакомились с историей современного искусства Европы и России и их представителями, посещают экспозиции и экскурсии в культурных пространствах Мурманска, анализируют основные произведения современного искусства. Во время обучения для участников проводились различные лекции и дискуссии с мастерами из Академии художеств имени Репина, а также занятия с гештальт-терапевтом. Участники проекта также узнали секреты проведения современных интересных экскурсий и арт-медиаций, а после знакомства с креативными экскурсионными маршрутами, разработали свои.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, по итогам обучения каждый должен создать и защитить авторскую экскурсию, которую участники предварительно апробируют в рамках областной культурной акции «На Севере – лето». Несколько маршрутов уже доступны для посещения. 14 и 28 июля можно пройти по следам Фиделя Кастро, а 11 и 25 июля узнать больше о мозаиках столицы Кольского Заполярья. В скором времени северян и гостей города ждёт ещё два маршрута: один расскажет про киноисторию Мурманска, второй проведёт по родному двору одного из участников проекта.

Узнать подробности о программе, о том, когда проходят экскурсии и как стать участником, можно в группе проекта «ВКонтакте».

 

 

 

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