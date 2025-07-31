Участники программы «Свой дом в Арктике» до открытия счёта в банке смогут поменять цель использования сертификатаМедицинские работники Мурманской области теперь могут менять место работы без утраты компенсационных выплат
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 11:30

Участники программы «Свой дом в Арктике» до открытия счёта в банке смогут поменять цель использования сертификата

Правительство Мурманской области подготовило изменения в программу «Свой дом в Арктике». Участники смогут поменять цель использования своего сертификата, если ещё не открыли специальный счёт в банке.

«Программа «Свой дом в Арктике» помогает северянам приобрести жильё – её участники получают сертификаты, которыми можно в том числе оплатить первоначальный взнос по ипотеке. Однако банки иногда отказывают в выдаче кредита, даже если предварительно его одобрили, и у гражданина есть сертификат. Это связано с внутренними регламентами банка о порядке одобрения кредита, они самостоятельно решают, кому предоставлять кредиты. Из-за этого граждане сталкиваются с ситуацией, когда получен сертификат, но им нельзя воспользоваться сразу и участники вынуждены возвращать сертификаты обратно государству», – рассказали в министерстве строительства Мурманской области.

Чтобы решить этот вопрос, областное правительство вносит изменения в правила программы. Если изначально участник планировал потратить деньги на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, он может направить средства на другую цель, например, строительство индивидуального жилого дома или приобретение домокомплекта.

«Изменения будут распространяться на сертификаты, выданные в 2025 году. Однако замена будет возможна только при условии, что ещё не открыт спецсчёт в банке для реализации сертификата», – предупредили в региональном Минстрое.

Внесение изменений в правила программы поможет жителям воспользоваться поддержкой региона для улучшения жилищных условий. Напомним, программа реализуется по плану «На Севере – жить!».

Проект постановления, подготовленный областным Минстроем, размещён на портале Мурманской области «Открытый электронный регион». Изменения вступят в силу после подписания постановления губернатором Мурманской области.

Как отмечает региональное Министерство строительства, уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике» была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом для развития жилищного строительства. По условиям программы единовременную денежную выплату, которая составляет 30% от стоимости индивидуального жилого дома, но не больше 1 млн рублей, можно потратить на строительство или приобретение дома или домокомплекта, приобретение дома в рамках закона о долевом строительстве, а также в качестве первоначального взноса при оформлении ипотеки на все перечисленные цели.

За три года выдано 1645 сертификатов на сумму 2 млрд рублей. Уже возведено или приобретено 1127 домов индивидуальных жилых домов, 578 гражданина уже зарегистрировали право собственности в едином государственном реестре недвижимости на индивидуальные жилые дома общей площадью 49,533 тысячи кв. метров.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551123/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)68% работающих жителей Мурманской области каждый день испытывают эмоциональное выгорание на работе
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Александр
28.07.25 14:14
Это не те деньги ради которых стоит жить и работать у черта на куличках. Про условия бытовые молчат
Комментарий к новости:Где в России вахтовикам заплатят самые высокие зарплаты? А также насколько конкурентны зарплаты в СЗФО? Аналитика hh.ru
Григорий Николаевич Рыбников
27.07.25 17:43
Губернатор не ответил ни на один вопрос относительно застройки малой Долины Уюта.
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Марианна
24.07.25 10:45
Наверное, не от травм скончалась, а от ранений.
Комментарий к новости:На полуострове Рыбачий перезахоронили останки защитницы советского Заполярья
-Правовая консультация (18+)Ветераны СВО из Мурманской области проходят лечение в центрах реабилитации Социального фонда России
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:00«ДНК России». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)С начала 2025 года Отделение СФР по Мурманской области оплатило северянам более 130 тысяч больничных-PRO Валюту (16+)Средний курс покупки/продажи наличного доллара к рублю растёт-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»