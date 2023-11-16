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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 14:30

Участники программы «Свой дом в Арктике» могут продлить действие сертификатов при замене участков

Подписано постановление правительства Мурманской области, вносящее изменения в действующее законодательство по итогам реализации программы «Свой дом в Арктике».

«Для более успешного прохождения программы после возобновления приема заявок в 2024 году, по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, внесены изменения в порядок и условия организации предоставления выплаты. Основным нововведением стала возможность продления сертификата для замены участка по обстоятельствам, не зависящим от граждан. Участники могут приостанавливать срок действия сертификата для замены участка на срок не более трех месяцев с даты подачи заявления», – пояснил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Также стало возможным определить перечень обстоятельств, при которых возможна замена сертификата, порядок приостановки сертификата, сроки его продления, основания для отказа и перечень документов, необходимый для замены земельного участка. 

Так, срок действия сертификата после принятия решения о замене продлевается:

– на 12 месяцев, если сертификат используется на строительство дома;  

– на 6 месяцев, если сертификат используется на приобретение домокомплекта.

Кроме того, отныне участники программы обязаны предоставлять документы, подтверждающие приобретение домокомплекта и позволяющие его идентифицировать. Также исключается хранение домокомплекта не на территории Мурманской области. Чтобы исключить случаи взаимодействия участников программы с недобросовестными подрядчиками, постановление утверждает условия, которым должны соответствовать юридические лица. 

Чтобы снизить возможность ареста специальных счётов, открытых заявителем во время участия в программе, в заявление о предоставлении выплаты добавлен пункт, подтверждающий отсутствие исполнительных производств в отношении заявителя.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, программа носит социально ориентированный характер, поэтому с условий предоставления выплаты для участников СВО и ветеранов боевых действий, а также членов их семей предполагается снять ограничения по наличию в собственности жилой площади. Общая площадь жилья для этой категории получателей теперь сможет превышать 40 квадратных метров на каждого члена семьи.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Центра содействия жилищному строительству Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-79-67.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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