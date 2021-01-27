Участники публичных слушаний одобрили проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск

26 января состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск».

Проведение данного мероприятия в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса вынудило ограничить состав участников публичных слушаний, и работать с соблюдением дистанции и средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Выступившая с докладом на публичных слушаниях начальник юридического отдела Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Юлия Ростовцева отметила, что внесение изменений в Устав флотской столицы вызвано необходимостью его приведения в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Такие изменения приходится вносить ежегодно.

При внесении изменений в Устав была выполнена определенная процедура. Подготовленный проект решения Совета депутатов вначале был предложен на обсуждение жителей флотской столицы. 22 декабря 2020 года было принято решение Совета депутатов ЗАТО № 38 «Об опубликовании проекта Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» для учёта мнения населения и назначения даты проведения публичных слушаний». Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» был опубликован в газете «Североморские вести» и размещён в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск» информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В целях обеспечения учёта предложений населения Североморска по проекту решения была определена дата начала 25 декабря 2020 года и дата окончания 25 января 2021 года учёта предложений.

На публичных слушаниях было принято заключение, которое депутаты учтут при принятии Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» на заседании Совета депутатов не менее чем двумя третями голосов от установленной численности депутатов.

Участники публичных слушаний одобрили проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования ЗАТО г. Североморск» и рекомендовали Совету депутатов принять его.

В соответствии с изменениями теперь полное название флотской столицы - Городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области.

В Устав внесено положение о предоставлении сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.

Определён порядок внесения инициативного проекта инициативной группой численностью не менее десяти граждан, сведения, которые должен содержать инициативный проект, порядок рассмотрения и его принятия, внесения на рассмотрение в администрацию ЗАТО г. Североморск. Внесены изменения в Устав, касающиеся противодействия коррупции среди муниципальных служащих.

Уставом депутатам для осуществления своих полномочий на непостоянной основе федеральным законом от 24.04.2020 №148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также законом Мурманской области от 07.07.2020 №2537-01-ЗМО «О внесении изменений в статьи 7 и 19 закона Мурманской области «О статусе депутата Мурманской областной Думы» и статью 9 закона Мурманской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования Мурманской области» гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц, чтобы они могли беспрепятственно принимать участие в заседаниях Совета депутатов и постоянных комиссий.

Часть изменений касается деятельности главы ЗАТО г. Североморск и Контрольно-счётной палаты.

После принятия изменений в Устав Советом депутатов ЗАТО г. Североморск они будут зарегистрированы в органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом. После государственной регистрации решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО г. Североморск будет опубликовано в газете «Североморские вести», после чего изменения и дополнения в Устав вступят в законную силу.

Проект изменений в Устав прошёл предварительную юридическую экспертизу в Управлении Министерства юстиции по Мурманской области.