Участники рабочей группы по сотрудничеству Мурманской области и Республики Беларусь обсудили новые направления по взаимодействию

Сегодня в Мурманске прошло заседание рабочей группы под руководством заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой и председателя Минского городского исполнительного комитета Республики Беларусь Владимира Кухарева с участием представителей правительства и бизнеса двух сторон. В ходе встречи участники подвели итоги достигнутых ранее соглашений по расширению торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

«Республика Беларусь традиционно является основным внешнеторговым партнером Мурманской области, занимая первое место среди стран Евразийского экономического союза. Можно с уверенностью сказать, что уже проделана большая совместная работа – состоялись крупные поставки автобусов и троллейбусов в Мурманскую область, а также специальной техники, запущены прямые рейсы по маршруту «Мурманск – Минск», происходит инициативный обмен опытом между Министерством здравоохранения Мурманской области и комитетом по здравоохранению Минского городского исполкома, активно развивается сотрудничество между мурманскими и белорусскими университетами, проходят совместные мероприятия творческих и общественных организаций Мурманской области и Республики Беларусь», – рассказала Ольга Кузнецова.

Вице-губернатор отметила, что в структуре экспорта из Мурманской области в Республику Беларусь основная доля поставок приходится на цемент, корма для животных, растительные и животные жиры и масла, минеральные продукты, рыбу и рыбную продукцию, а также поблагодарила коллег из Республики Беларусь за особое внимание к вопросам сотрудничества с Мурманской областью.

В рамках заседания участники обсудили новые перспективные направления дальнейшего экономического взаимодействия.

«В планах укрепление сотрудничества в сфере поставок коммунальной техники и транспорта для пассажирских перевозок, наращивание взаимодействия в сфере лёгкой промышленности», – поделилась Ольга Кузнецова.

Владимир Кухарев добавил, что Республика Беларусь также готова оказать содействие в дорожной отрасли.

«Во всех вопросах с Мурманской областью мы находим точки соприкосновения, они решаются. Есть полная поддержка со стороны организаций и бизнеса. Уверен, что мы сможем совместными усилиями в кратчайшие сроки проработать все эти вопросы, ведь наша главная задача – сделать все, чтобы люди жили комфортно», – подчеркнул председатель.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после заседания рабочей группы между представителями организаций двух сторон состоялись подписания пяти важных документов, регламентирующих дальнейшее сотрудничество. Среди них – меморандумы о возможной закупке автобусной и троллейбусной техники, договоры на поставку товаров и техники, а также соглашение о поставке запчастей.

Фото: https://gov-murman.ru