Сегодня министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба в ходе рабочей поездки посетила школу №1 посёлка Мурмаши, где ознакомилась с организацией и качеством горячего питания младших школьников. В поездке также приняла участие член Совета Федерации РФ Татьяна Кусайко.

Бесплатное горячее питание учащихся с 1-го по 4-й класс реализуется с сентября 2020 года по инициативе Президента РФ В.В. Путина.

Глава образовательного ведомства отметила, что вопросам питания школьников в регионе большое внимание уделяет как Министерство образования и науки, так и лично губернатор Андрей Чибис. По инициативе губернатора в меню школьных столовых появились тефтели из местного продукта – оленины, которые уже заслужили высокую оценку детей.

«В декабре вместе с журналистами мы посетили Центр школьного питания в Мурманске и ознакомились с производством блюд для школьников. Сегодня мы хотим на месте оценить, как здесь организовано питание детей, нравится ли им питаться в школьной столовой, много ли остается на тарелках. Подчеркну, что с этого года расход средств областного бюджета на питание одного ребёнка увеличен со 122 до 156 рублей в день», – сказала Ольга Дзюба.

Участники рабочей поездки высоко оценили организацию и качество питания в школе №1 посёлка Мурмаши. Дети также отметили, что школьное питание им нравится.

В Мурманской области 100% школ обеспечивают горячим питанием учеников начальных классов. Кроме того, дважды бесплатно поесть могут льготники – дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, с ограниченными возможностями здоровья, а также из малообеспеченных семей. На эти цели в бюджете 2021 года предусмотрено свыше 555 миллионов рублей.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всёё меню, публикуемые на сайтах образовательных учреждений, согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области. Ольга Дзюба напомнила, что недавно общественная организация «Всероссийское педагогическое собрание» проводила выборочную проверку меню на сайтах школ Северо-Запада России. На интернет-страничках школ региона общественники не выявили существенных нарушений. Более того, сайт апатитской школы №10 признан образцовым по информативности о питании школьников.