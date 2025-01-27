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Мурманская область. Арктика (16+)27.01.25 11:00

Участники регионального этапа всероссийского форума «Малая Родина – сила России» побывали на предприятиях Мурманской области

Второй день регионального этапа всероссийского форума «Малая родина – сила России» продолжился в формате бизнес-миссии. Участники побывали на крупнейших предприятиях и в образовательных учреждениях, которые готовят профильных специалистов, а также на туристических объектах Мурманской области.  

В том числе гости посетили Кировский филиал АО «Апатит», Кольскую горнометаллургическую компанию, Кольскую АЭС, Музейно-выставочный центр «Апатит», Кировский филиал Мурманского арктического университета и другое. 

В Кировском филиале АО «Апатит» – крупнейшем в мире предприятии по производству высокосортного фосфатного сырья и крупнейшем в России производителе нефелинового концентрата – участники форума побывали на апатит-нефелиновой фабрике №3. Здесь для них провели экскурсию по производственным цехам. Затем гости региона приняли участие в торжественной церемонии отгрузки юбилейной 150-миллионной тонны апатитового концентрата, выработанной за все годы работы «АНОФ-3». Кроме того, участники бизнес-миссии побывали в интерактивном музейно-выставочном центре «Апатит» и оценили инфраструктуру горно-туристического кластера «Хибины».

В Кольской ГМК – дочернем предприятии компании «Норникель» – гости посетили цех электролиза никеля, в частности, электролизное отделение, склад готовой продукции, отделение утилизации солевого стока никелевого рафинирования. 

Ещё один объект – Кольская АЭС в Полярных Зорях, которая является одной из лучших атомных станций в стране по показателям безопасности, надёжности и эффективности. Участники побывали с обзорной экскурсией в самом крупном цеху станции, где производится электроэнергия – турбинном, посетили центральный зал реакторного цеха – сердце атомной станции, где происходят процессы, запускающие работу ядерного реактора, а также смогли понаблюдать за работой оперативного персонала и пообщаться со специалистами атомного предприятия. 

Экскурсионная программа также включала посещение горнолыжных комплексов «Большой Вудъявр» и «Салма», Снежной деревни, арт-парка «Таинственный лес», парка отдыха «Северное Сияние» и саамской деревни «Самь Сыйт» в Ловозере, где все участники могли познакомиться с бытом коренного народа Мурманской области – саами, покататься на оленьих упряжках и угоститься блюдами традиционной кухни.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, 24 и 25 января в Мурманской области проводился региональный этап II всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Наш регион стал первым, где в преддверии основного форума прошли региональные мероприятия, всего их запланировано 16 в разных субъектах страны. Тема форума в Кольском Заполярье – «Экомуниципалитет».

 

Фото (Кристина КОНЯХИНА, Егор ШАСТИН): https://gov-murman.ru/info/news/

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