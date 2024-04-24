Участники регионального отделения Российских студенческих отрядов в третий раз в Мурманске провели фестиваль «Гиперборея»

Мурманское региональное отделение МООО «Российские студенческие отряды» в третий раз провело ежегодный Творческий фестиваль «Гиперборея». Мероприятие состоялось на базе Центра современного искусства. К участникам с приветственным словом обратился председатель комитета молодёжной политики Мурманской области.

«Российские студенческие отряды продолжают набирать свою силу в нашем регионе. Хочу пожелать творческих успехов и побед в сегодняшнем мероприятии, уверен все номера будут оценены по достоинству. Так же хочу пожелать профессионально развития в вашей деятельности и не останавливаться на достигнутых результат, только самых амбициозных целей и их достижения», – подчеркнул Егор Хаценко.

Участники движения студенческих отрядов, прошедшие предварительный отбор, получили возможность продемонстрировать свои таланты в области музыки, танцевального искусства, художественного слова.

«Творческий фестиваль – одно из самых любимых и ожидаемых мероприятий для участников студенческих отрядов. В этом году несколько коллективов начали подготовку выступлений еще до объявления даты события», – отметила руководитель регионального штаба «РСО», Полина Пэн.

В номинации «Оригинальный жанр» победителем стал номер «Освобождение души». Главный приз «Танцевального номера» забрал номер «Рефлексия». Лучшим выступлением «Авторской песни» жюри признали композицию «Сверкай, вдохновляй». Гран-при фестиваля получил танец «Рефлексия».

«В этом году уровень выступлений соразмерно вырос в сравнении с прошлым годом. Ребята учатся применять спецэффекты, работать с микрофоном, экспериментировать с актуальными темами в сценариях», – прокомментировал начальник отдела по работе со студенческой молодёжью ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, член правления регионального отделения «РСО», Артур Фортес.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, Творческий фестиваль студенческих отрядов – ежегодное мероприятие, проведение которого является одним из критериев конкурса на лучшее региональное отделение «РСО». В 2023 году Мурманское региональное отделение заняло в данном рейтинге третье место по Северо-Западному федеральному округу. В 2024 году мероприятие также проходит в рамках юбилейного года Российских студенческих отрядов, председателем организационного комитета которого стала заместитель председателя правительства РФ, Татьяна Алексеевна Голикова.

Фото: https://gov-murman.ru