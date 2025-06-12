Участники региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера» посетили «Поезд Победы»

Участники региональной программы для ветеранов СВО «Герои Севера» вместе с членами своих семей 11 июня посетили «Поезд Победы», который вновь прибыл в Мурманск.

Напомним, это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещённая в движущемся составе. В каждом из девяти вагонов поезда представлены различные эпизоды времен Великой Отечественной войны – жизнь людей в мирное довоенное время, военное лихолетье, работа медиков в госпитале и возвращение героев-победителей домой. Фигуры солдат, военнопленных, медиков, мирных граждан воссоздают страшные картины войны. Выставка уникальна и реалистична благодаря мультимедийному сопровождению со световыми и звуковыми эффектами, которые воссоздают ожесточенные воздушные бои, массированные атаки.

Экскурсантов сопровождает голос юной советской девушки Лидии, которая делится историей своей семьи, чувствами, эмоциями. Её прототипом стала Елена Чухнюк – старший машинист паровозной колонны, водившей поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Вместе с Лидией гости прошли путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина и увидели войну глазами тех, кто героически оборонял Родину.

«Я увлекаюсь периодом Первой и Второй мировых войн, и ощущения, которые испытываешь в поезде, бесценны – это совсем не то же самое, что читать книги и смотреть фильмы», – поделился впечатлениями участник проекта Егор Шубин.

Евгений Кривенко поблагодарил создателей проекта за интересную и познавательную инсталляцию.

«Будущие поколения должны всегда помнить историю Великой Отечественной. Экспозиция каждого вагона реалистично воссоздает не просто события, а жизнь советских людей тех лет, – это нужно увидеть своими глазами!», – подчеркнул Евгений Кривенко.

Сергей Гундарев отметил, что в экспозиции очень грамотно выстроена хронология событий, и за короткий промежуток времени можно полноценно погрузиться во времена событий Великой Отечественной войны.

«Чувствуется, что проект наполнен живой человеческой душой, душой нашего народа. «Поезд Победы», – одно из напоминаний тем странам, которые сегодня пытаются исказить результаты Великой Победы. Конечно, это и воспитание подрастающего поколения, – важно прививать детям любовь к истории родной страны, уважение к бессмертному подвигу предков», – отметил Сергей Гундарев.

Напомним, проект «Поезд Победы» реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». Состав находится в пути уже шестой год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтёры Победы». С 2020 года инсталляцию посетило свыше 1,2 млн человек, поезд преодолел около 220 тысяч километров, побывал в 234 городах России, Абхазии и Беларуси, в том числе неоднократно и в Мурманской области.

Посещение поезда возможно только по билетам, которые можно получить бесплатно на официальном сайте проекта.

Фото (Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/548391/#&gid=1&pid=10