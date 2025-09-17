Участники региональной программы «Герои Севера» проходят стажировку в Министерстве региональной безопасности Мурманской области

В Министерстве региональной безопасности Мурманской области проходят стажировку двое участников региональной кадровой программы «Герои Севера» Арсений Палферов и Евгений Кривенко.

В их программе практическая стажировка в структурных подразделениях Министерства региональной безопасности, а также региональном Управлении по ГОЧС и ПБ. Участники познакомятся с ключевыми направлениями работы и получат опыт принятия управленческих решений.

В начале стажировки состоялась личная встреча Арсения Палферова и Евгения Кривенко с наставником заместителем губернатора – министром региональной безопасности Мурманской области Артемом Долговым, который довёл до участников основные цели и задачи министерства, рассказал и объяснил его структуру и особенности, а также цели и задачи подведомственного учреждения по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В течение недели Арсений Викторович и Евгений Владимирович пообщались с заместителями министра по направлениям деятельности, руководителями структурных подразделений. Посетили подведомственное учреждение министерства – Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, которое вызвало особый интерес у стажёров. Также они познакомились с пожарно-технической выставкой управления.

«Я был поражён, узнав, какой вклад вносит Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области в обеспечение безопасности, в том числе пожарной, жителей Кольского полуострова. Огнеборцы управления несут круглосуточные дежурства в пожарных частях, отрабатывая за сутки десятки сообщений о пожарах и дорожно-транспортных происшествиях», – рассказал Арсений Палферов.

«В структуре Министерства региональной безопасности присутствуют подразделения, казалось бы, с совершенно несвязанными друг с другом функциями и задачами. Здесь есть сектор по вопросам территориальной обороны и взаимодействием с Министерством обороны, отделы по взаимодействию с правоохранительными органами, с МЧС России, по делам ГОЧС, ПБ и региональному надзору, мобилизационной работы и в то же время аппараты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, антинаркотической комиссии. Я не мог представить, что в структуре одного министерства работают специалисты, которые отвечают за столь колоссальный, разноплановый объём работы и успешно справляются с возложенными на них задачами», – пояснил Евгений Кривенко.

Арсений Викторович и Евгений Владимирович приняли участие в оперативных совещаниях, круглых столах, служебных встречах, проводимых под председательством Артёма Долгова, в ходе которых вступали в дискуссии, высказывали своё мнение по обсуждаемым вопросам.

«Очень важно, что участники проекта «Герои Севера» активно включаются в рабочие процессы региона, приобретая практические навыки и знакомясь с особенностями функционирования власти в Заполярье. Я абсолютно убеждён, что накопленный ими уникальный опыт, человеческие и профессиональные качества станут мощным ресурсом для дальнейшего успешного развития Мурманской области. Мы приложим максимум усилий, чтобы поддержать начинающих «Героев Севера» и создать условия для реализации их потенциала», – подчеркнул Артем Долгов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553496/#&gid=1&pid=4