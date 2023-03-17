Участники российско-китайско-иранского военно-морского учения произвели розыгрыш эпизодов на картах и вышли в море для решения практических задач

Участники трёхстороннего военно-морского учения «Морской пояс безопасности–2023» от ВМФ России, ВМС Китая и Ирана, провели брифинг в порту Чахбехар (Исламская Республика Иран). В ходе брифинга состоялся розыгрыш эпизодов учения на картах по практическим действиям в море, инструктаж и тактическая летучка.

Участники обсудили порядок и последовательность отработки эпизодов учения, формирования межнационального отряда боевых кораблей, совместного маневрирования, выполнения артиллерийских стрельб и ряд других вопросов.

По завершении брифинга корабли – участники учения вышли в море. В настоящее время отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама» в Оманском заливе отрабатывает совместное тактическое маневрирование с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Нанжинг», фрегатами «Саханд» и «Джамаран», корветом «Баяндор» и другими кораблями и судами ВМС Ирана.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, торжественная церемония открытия трёхстороннего военно-морского учения «Морской пояс безопасности–2023» состоялась в Исламской Республике 16 марта.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12457896@egNews