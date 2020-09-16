Участники рынка возмущены идеей Минфина о повышении налога на добычу удобрений и руд

Минфин, который пытается найти новые источники пополнения бюджета, планирует повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов. Как стало известно «Коммерсанту», 15 сентября на комиссии правительства по законопроектной деятельности обсуждался проект изменений в Налоговый кодекс. Основная его часть посвящена поправкам в налог на дополнительный доход от добычи углеводородов. Однако неожиданно в проекте появилось также положение, которое увеличивает налог на добычу удобрений и некоторых руд в 3,5 раза.

Документ предполагает, что с 1 января 2021 года будет применяться «рентный коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%).

То есть повышение коснётся всех видов твёрдых полезных ископаемых за исключением угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья.

Минфин давно вынашивал идею обложить дополнительным налогом экспортёров твёрдых полезных ископаемых. Исходно целью был уголь, за счёт роста налога Минфин рассчитывал собрать дополнительно 40 млрд рублей. Но после резкого падения цен на уголь в 2019 году от этой идеи в начале 2020 года пришлось отказаться.

Участники рынка возмущены идеей Минфина. Один из источников издания «КоммерсантЪ» говорит, что повышение налогов на какой-то продукт, как правило, приводит к уменьшению общей налогооблагаемой базы. Потому что рост налогов на сырьё приводит к удорожанию продукции по цепочке и, как следствие, к снижению потребления и последующему снижению производства, что особенно ощутимо на фоне пандемии COVID-19.

На рынке отмечают, что подготовка проекта, который меняет все правила игры в недропользовании, без участия компаний «в очередной раз демонстрирует непредсказуемость и нестабильность регуляторной среды в России», а также нарушает обещание Президента РФ Владимира Путина в послании Федеральному Собранию в январе 2020 года о стабильности налоговых условий для бизнеса до 2024 года.

Сегодня акции «Норникеля» и «Русала» возглавили падение стоимости после известия об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений, свидетельствуют данные Московской биржи.