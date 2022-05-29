В Мурманске состоялись туристические сессии «Территориальные кластеры Арктики» и «Арктический туризм». Они собрали более 100 участников из всех муниципальных образований Мурманской области, представителей органов власти субъектов Арктической зоны Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации.

Независимым экспертом туристических сессий выступила Ольга Захарова, Директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив, которая в ходе дискуссий дала рекомендации для дальнейшего развития каждому муниципальному образованию Мурманской области.

«Я в Мурманской области уже не первый раз и каждый раз, приезжая сюда, открываю для себя регион по-новому. Самое главное – вижу положительные изменения, динамичное развитие и огромный потенциал», – подчеркнула Ольга Захарова.

Участники сессии «Арктический туризм» обсудили, как кратно увеличить турпоток и повысить качество услуг.

«Арктика сегодня в тренде, мы можем наблюдать динамику возрастающего интереса к Заполярью. В 2021 году мы установили очередной рекорд, Мурманскую область посетило более 482 тысяч туристов, но наша цель – 1 млн туристов в год. Здесь важно отметить, что мы не просто хотим достигнуть числового показателя, а создать действительно достойную инфраструктуру, чтобы к нам возвращались», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональный комитет по туризму, на сессии «Территориальные кластеры Арктики» представители муниципалитетов презентовали свои перспективные туристические проекты и проекты по созданию инфраструктуры. Правительство Мурманской области оказывает поддержку этому направлению. Так, предпринимателям доступен ряд грантов и субсидий: субсидия на развитие экотуризма до 1 млн рублей, субсидия на проекты в сфере придорожного сервиса до 5 млн рублей.

«Помимо региональных субсидий, мы успешно привлекаем федеральные гранты. Так, например, выиграли конкурсный отбор и вошли в перечень 19 регионов, которые реализуют меры по поддержке предпринимательских инициатив на строительство модульных отелей. Размер гранта на проект от 10 до 15 млн», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/