Участники «Школы журналистики» увидели работу Мурманского морского торгового порта

Мурманский морской торговый порт посетили участники «Школы юного журналиста «Первый шаг», которую реализует одна из региональных редакций при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В ММТП для начинающих журналистов прошло практическое занятие. Они посетили музей предприятия и совершили прогулку по скверам рядом с Морским вокзалом, реконструированным силами портовиков, прошли вводный инструктаж по правилам техники безопасности и изнутри увидели, как работает одно из крупнейших предприятий Заполярья. Гости оценили красоту мурманских причалов и масштаб стоящих в порту судов. А в учебно-курсовом комбинате они попробовали себя в качестве водителей погрузчика и крановщика.

Ещё одной важной точкой экскурсии стала экологическая диспетчерская АО «ММТП», в которой пристально следят за всеми процессами не только на предприятии, но и, как отметили гости в «небесной канцелярии» - исходя из этих данных, оперативно корректируется деятельность производственных служб. Помимо этого, начинающие журналисты узнали об истории создания торгового порта, судьбе его основателя Валериана Ляхницкого, работе ММТП в годы революции и Великой Отечественной войны. Все впечатления о практике лягут в основу будущих материалов ребят.

«Занятия в нашей школе совмещают теорию и практику. Мы даём участникам проекта возможность посетить различные мероприятия и места, чтобы ребята могли отточить свои перья и подготовить материалы. Мы благодарны Мурманскому морскому торговому порту, в том числе, его пресс-службе, за то, что состоялась увлекательная экскурсия, от которой надолго останутся яркие впечатления», - отметила редактор Мария Пашенкова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250893%2Fwall-149919532_2996