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Мурманская область. Арктика (16+)12.03.25 13:30

Участники Совета по развитию предпринимательства в Мончегорске обсудили несколько важных вопросов

В стенах городской администрации Мончегорска прошло очередное заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в муниципальном образовании.

На повестке дня стояло несколько вопросов, но один из важных – прилегающие территории к многоквартирным домам, в рамках которого прошло обсуждение с представителями малого бизнеса минимального расстояния от предприятий общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общественного питания на территории Мончегорска, до многоквартирных домов.

«Да, законодательство ужесточается, но основная цель – не ущемить малый бизнес. Мы учитываем мнение бизнесменов и сделаем всё, что в наших силах, чтобы изменения не сокрушили предпринимателей Мончегорска, занимающихся общественным питанием, ведь для многих из них установление расстояния более 10 метров до многоквартирных домов – приговор к закрытию», - подчеркнул глава города Мончегорска Андрей Рудаков.

За то, чтобы установить минимальное расстояние от предприятий общественного питания, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, до многоквартирных домов в 10 метров участники совета проголосовали практически единогласно.

Помимо этого на совете заслушали информацию Мончегорского кадрового центра о мерах государственной поддержки работодателей в 2025 году, о регистрации объектов потребительского рынка на территории города трудовой доблести и узнали о результатах контрольно-надзорных мероприятий в предприятиях торговли и общественного питания за прошедший 2024 год, проведенных Территориальным отделом Роспотребнадзора.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/521807/

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