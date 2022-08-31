Участники специальной военной операции получат поддержку по программе «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке

Сегодня на внеочередном заседании Мурманской областной Думы после летних каникул приняты изменения в закон «О содействии развитию льготного ипотечного кредитования и мерах государственной поддержки по улучшению жилищных условий граждан в Мурманской области». С предложением по поддержке участников специальной военной операции (СВО) выступило Министерство строительства региона.

«Правительство Мурманской области продолжает оказывать системную поддержку для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, и членов их семей. Мы предлагаем включить их в перечень категорий граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты по программе «Свой дом в Арктике». Наравне с многодетными семьями участники СВО и супруги смогут претендовать на поддержку в 1,5 миллиона рублей в приоритетном порядке», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Депутаты Мурманской областной Думы единогласно поддержали такую инициативу. Уже с 1 сентября участники СВО и члены их семей смогут подать документы на участие в программе «Свой дом в Арктике».

Напомним, почти за три месяца больше 100 северян подали заявки на участие в программе «Свой дом в Арктике». Счастливыми обладателями сертификатов на получение единовременной денежной выплаты на общую сумму 80,9 млн рублей стали уже 69 семей. Узнать более подробную информацию, а также записаться на приём для подачи документов можно на сайте Министерства строительства Мурманской области. Также дополнительные вопросы можно задать по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67. Кроме того, подать документы можно через многофункциональные центры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru