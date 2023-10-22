Участники специальной военной операции смогут бесплатно получить земельные участки

Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом подписан закон Мурманской области, касающийся изменения основ регулирования земельных отношений в Мурманской области.

Принятие закона позволит участникам СВО, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награждённым орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, бесплатно получить земельный участок для наиболее востребованных целей с возможностью размещения жилого дома, такие как: ведение садоводства, личное подсобное хозяйство или ведение огородничества.

Если участник СВО признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то возможно получение участка для индивидуального жилищного строительства.

Для того чтобы воспользоваться данным правом, участникам СВО достаточно будет встать на учет в администрацию по месту жительства, после чего выбрать цель использования участка, определиться с территорией, подходящей под индивидуальные потребности, и направить заявление в Министерство имущественных отношений Мурманской области.

Отдельно законом предусмотрены гарантии бесплатного получения участков членам семей указанных граждан, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, принятие данного закона влечёт за собой внесение изменений в Порядок, регулирующий вопросы учёта отдельных категорий граждан для бесплатного получения земельных участков. Поэтому, специалисты местных администраций смогут поставить граждан на учёт и проконсультировать по данным вопросам, после принятия указанных поправок.

Ознакомиться с принятым законом можно по ссылке.