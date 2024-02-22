Участники спецоперации меняют методику и способы обучения военнослужащих Северного флота, применяя опыт, полученный в боевых условиях

В танковом батальоне отдельной гвардейской мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота участники специальной военной операции провели занятие по вождению танка в условиях сложного рельефа местности с преодолением препятствий и стрельбой штатным снарядом.

Участники спецоперации меняют методику и способы обучения военнослужащих, применяя опыт, полученный в боевых условиях. Многие из них награждены государственными наградами Российской Федерации.

Гвардии лейтенант Александр Короткевич награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По его словам, данные занятия проводятся для того, чтобы военнослужащие могли изучить технику, органы управления, понимали показания контрольно-измерительных приборов и принцип работы различных агрегатов танка. Ну и самое основное — умели преодолевать препятствия различных видов, с которыми можно столкнуться в реальном бою.

В ходе занятий основной акцент делается на слаженность экипажа, понимание друг друга, эффективное общение по внутренней связи, чтобы механик-водитель мог отрабатывать все маневры по команде и мастерски управлять боевой машиной.

Командир танкового взвода лейтенант Денис Фёдоров объясняет, что в районах специальной военной операции особенных трудностей у танкистов нет. Самое сложное — это перемещения по местности в непогоду, когда грязь и слякоть. Но и к трудностям тоже, как говорится, привыкаешь. Данные упражнения, которые отрабатываются на занятиях, позволяют привыкнуть к управлению боевой машиной. В условиях большого снежного покрова движение значительно затрудняется, поэтому приходится постоянно корректировать машину. Глубокий снег не позволяет развивать очень большую скорость, поэтому надо постоянно играть поворотами и скоростями. В целом, когда приноровишься, вождение танка становится не сложнее, чем управление автомобилем.

Старший механик-водитель младший сержант Артём Широких, награждённый знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени, и медалью «За отвагу», передаёт свои знания, обретённые за время несения службы в районах специальной военной операции, молодым военнослужащим. В частности, объясняет, что тактика боя в современной армии поменялась. Из-за наличия на поле боя беспилотных летательных аппаратов приходится больше уделять внимания маскировке и защите от дронов-камикадзе.

На полигоне экипажи отработали подготовку техники к движению, разгон, преодоление искусственных и естественных препятствий, подъем и спуск с разными углами наклона. Такие упражнения помогают механику-водителю почувствовать габариты танка, научиться правильно входить в наклон и выходить из него так, чтобы не перевернуть боевую машину.

Танкисты также отработали стрельбу из 125-мм пушки танка Т-80БВМ штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям, имитирующим танки, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт. Огонь вели на ходу с расстояния до двух тысяч метров. Завершили занятие стрельбой из крупнокалиберного пулемёта «Корд» по наземным и воздушным целям.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, танк Т-80 — предназначен для ведения наступательных и оборонительных боев в различных физико-географических и погодно-климатических условиях. Для огневого поражения противника Т-80 вооружён 125-мм гладкоствольной стабилизированной в двух плоскостях пушкой. Его преимущества заключаются в высокой скорости, маневренности, а также в возможности старта в холодную погоду практически без предварительного прогрева. Кроме того, это первый в мире танк со встроенной противоснарядной динамической защитой.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12501520@egNews