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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.21 13:00

Участники Стартап-тура Фонда «Сколково» обсудят переход Мурманской области к цифровой экономике

Всероссийский Стартап-тур Фонда «Сколково» впервые за 10 лет проведения мероприятия состоится в Мурманске. Обсудить технологическое предпринимательство в регионе и оценить работы участников конкурса стартапов можно в формате онлайн 30 апреля на сайте startup-tour.ru.

В рамках стартап-тура пройдёт панельная дискуссия «Развитие технологического предпринимательства в Мурманской области. Переход к цифровой экономике» с участием председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, министра цифрового развития Мурманской области Зинаиды Разживиной, советника генерального директора VEB Ventures Дмитрия Политова, директора Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольги Шаньгиной и заместителя генерального директора Кольской ГМК Максима Иванова.

Председатель совета директоров «Skolkovo Ventures» Пекка Вильякайнен в своей онлайн-лекции объяснит, что необходимо для создания успешной международной компании. Проректор Северного Арктического федерального университета Марат Есеев расскажет о деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Пекка Вильякайнен, председатель совета директоров Skolkovo Ventures: «Многие думают, что бизнес, независимо от того, международный он или нет, выглядит одинаково. Я уверен, что это не так. Технологический предприниматель из Мурманской области, который намерен покорить мировые рынки, должен с самого первого дня осознавать, что происходит не только в его городе, регионе и стране, но и в мире в целом. Глобальные проекты возникают, если мыслишь глобально».

Марат Есеев, проректор по инновационному развитию САФУ, научный руководитель НОЦ мирового уровня «Российская Арктика»:«За счет объединения усилий университетов, научных организаций, органов власти и производств НОЦ должен выступить драйвером развития Арктической зоны РФ. Внедрять новые технологии в условиях Крайнего Севера во многом непросто, но все сегодня понимают, что цифровизация и технологизация регионов Арктики – одна из важнейших стратегических задач для нашей страны».

В полуфинал конкурса вышли 15 команд из Мурманска, Архангельска, Москвы, Тольятти, Самары, Чебоксар, Казани, Барнаула, Перми, Калининграда и Владивостока. 30 апреля они представят жюри свои технологические проекты в треках «Информационные технологии», «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» и «Индустриальные и энергетические технологии». Трем финалистам достанутся приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ «Startup Village». Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победитель получит главный приз в размере 300 тысяч рублей.

Стартап-тур включён в программу региональных Дней предпринимательства – серии мероприятий, посвященных вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Заполярье, в частности в инновационной сфере.

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