Участники «Студенческого цеха» прошли курс по культуре безопасности на Кольской АЭС

Лучший результат в итоговом тестировании по культуре безопасности в онлайн-интенсиве «Студенческий цех» показала выпускница полярнозоринской школы, представительница трудовой династии Кольской АЭС, студентка Санкт-Петербургского государственного технологического института Алёна Кухаренко.

«Студенческий цех»* - один из проектов отраслевого Акселератора образовательных инициатив «Миссия: Таланты», направленный на привлечение внимания молодёжи к атомной отрасли. На онлайн-платформе студенты со всех городов России имеют возможность посетить практические занятия и мастер-классы от ведущих экспертов ГК «Росатом».

Одними из организаторов направления «Культура безопасности» на интенсиве стала команда сотрудников Кольской АЭС, курирующих проект «Лига безопасности». Руководитель проекта — II президент молодёжного движения ВАО АЭС Александара Морозова.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, инструменты предотвращения ошибок, которыми пользуются операторы атомных станций, информационная безопасность, концепция «Нулевой травматизм», наглядная агитация - вот неполный перечень тем, которые раскрывают учащимся колледжей и вузов работники Кольской АЭС в раках проекта «Студенческий цех».

«Обучение безопасности – важный шаг в подготовке будущих кадров в нашей отрасли. И обучающие проекты для студентов очень эффектно справляются с этой задачей. Ведь безопасность производства электроэнергии на АЭС во многом зависит от приверженности принципам культуры безопасности каждого работника», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

* - стать участником онлайн-проекта «Студенческий цех», можно пройдя бесплатную регистрацию можно на официальном сайте Корпоративной академии «Росатома»: https://rosatomtalents.team/studentworkshopwinter2024#menuhover.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.