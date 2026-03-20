Участники СВО могут получить имущественную поддержку через региональный портал госуслуг

С 2023 года в Мурманской области действует мера поддержки для участников специальной военной операции – арендаторов областного и муниципального имущества, а также земельных участков. Они могут расторгнуть договоры аренды без штрафных санкций или получить отсрочку арендной платы. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган и заключить соответствующее соглашение.

Теперь эта мера стала еще доступнее – подать заявление о расторжении договора или получении отсрочки можно в электронном виде через Региональный портал электронных услуг (РПЭУ). Для этого достаточно авторизоваться в «личном кабинете» на портале 51gosuslugi.ru и заполнить электронную форму по ссылке.

«Возможность оформить документы дистанционно особенно важна для тех, кто находится вдали от дома или имеет ограничения по здоровью», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Льготы распространяются на физических лиц, индивидуальных предпринимателей и руководителей юридических лиц, призванных на военную службу в рамках мобилизации, а также на добровольцев. Предоставление меры поддержки носит заявительный характер – к заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих статус прохождения военной службы.

Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, при возникновении трудностей с подачей электронного заявления помощь окажут в Центрах цифровых компетенций «МФЦифра» и секторах пользовательского сопровождения МФЦ.

