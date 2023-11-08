Участники СВО могут получить земельные участки по льготной программе

Во исполнение распоряжения Президента РФ от 6 июня 2023 г. №174-рп губернатором Мурманской области А. Чибисом подписан закон №2928-01-ЗМО, касающийся изменения основ регулирования земельных отношений в Мурманской области.

Данный закон позволит участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, бесплатно однократно получить в собственность земельные участки. Отдельно законом предусмотрены гарантии бесплатного получения участков членам семей участников специальной военной операции, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО.

Земельные участки могут предоставляться для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (по выбору гражданина). Ведение личного подсобного хозяйства и садоводства разрешают размещение на земельном участке жилых домов – для этих целей не обязательно быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Если военнослужащий состоит на учёте в качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещений по договорам социального найма из жилищного фонда Мурманской области и (или) жилищных фондов муниципальных образований Мурманской области, то он может получить участок для жилищного строительства», - уточнила Элеонора Кукунова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области.

Если земельный участок относится (образуется из) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, заявление нужно подать в администрацию муниципального образования по месту нахождения земельного участка.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, если земельный участок относится (образуется из) земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или государственная собственность на которые не разграничена, то заявление нужно подать в Министерство имущественных отношений Мурманской области по адресу: г. Мурманска, ул. Карла Маркса, 3. Телефон (8815-52) 689-623.

Посмотреть информацию об интересующем Вас земельном участке можно на публичной кадастровой карте: https://pkk.rosreestr.ru/