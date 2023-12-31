Участники СВО получат право на бесплатное получение земельных участков
Подписано постановление правительства Мурманской области, которое позволяет участникам специальной военной операции, имеющим особые заслуги и зарегистрированным на территории нашего региона на день завершения своего участия в СВО, получить участок для ведения садоводства, личного подсобного хозяйства или огородничества.
При этом если участник СВО признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то возможно получение участка для индивидуального жилищного устроительства.
Отдельно законом предусмотрены гарантии бесплатного получения участков членам семей участников СВО, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО. Определен порядок обращений таких граждан в местные администрации, очередность и сроки постановки их на учёт, а также постановление исключает возможность излишних требований при обращении участников специальной военной операции за предоставлением положенной им льготы.
В том числе, постановлением утвержден перечень документов, которые необходимы для постановки участников специальной военной операции на учёт для бесплатного получения земельных участков:
– заявление о постановке на учёт;
– документ, удостоверяющего личность;
– удостоверение ветерана боевых действий;
– документы, подтверждающие участие в специальной военной операции;
– документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденом Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.
Как сообщает Министерство имущественных отношений Мурманской области, заявление и документы могут быть направлены в местную администрацию лично, почтовым отправлением, через МФЦ, а также с помощью портала «Госуслуги». Ознакомиться с постановлением можно по ссылке.