Участники туристско-рекреационного кластера Мурманской области могут повысить свои компетенции по приему китайских туристов

Центр кластерного развития Мурманской области организует для региональных компаний сферы гостеприимства – участников туристско-рекреационного кластера обучающий онлайн-тренинг «Чайна Френдли».

В тренинге могут участие принять все предприятия сферы гостеприимства.

Для гостиниц, ресторанов, кафе и объектов показа это обучение в дальнейшем может облегчить процедуру получения сертификата соответствия стандарту «Чайна Френдли». Стандарт призван создать комфортную среду пребывания для китайских туристов в России и направлен на повышение качества обслуживания за счет обучения персонала, надлежащего информационного сопровождения, адаптации продукта/услуги и наличия возможности оплаты через китайские финансовые сервисы.

Тренинг состоится 20-22 мая. Будут раскрыты:

- особенности национальной психологии, этических норм и этикета в Китае;

- особенности поведения китайских туристов разных поколений, социальных групп и провинций;

- стандарты «Чайна Френдли» для объектов туристического сервиса;

- практика приема китайских туристов;

- особенности этикета взаимоотношений персонала гостиничных организаций с китайскими туристами;

- типичные вопросы и запросы от китайских гостей.

Участники тренинга, успешно сдавшие итоговый тест, получат удостоверение о повышении квалификации.

Обучение платное. Стоимость на 1 слушателя в пределах 7,5 тысячи рублей. Количество мест ограничено. Принять участие в тренинге могут только штатные сотрудники предприятия – участника туристско-рекреационного кластера Мурманской области. Обязательное требование - наличие оконченного среднего или высшего образования.

Регистрация на тренинг не позднее 3 апреля по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69c28675068ff03dcb4e3817

Компании, желающие стать участниками туристско-рекреационного кластера Мурманской области, могут обратиться в региональный Центр кластерного развития с 10.00 до 17.00 по будням: по телефону (8152) 41-07-95; лично по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна, 7 (1-й подъезд, 1-й этаж).

