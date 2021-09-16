Участники учения с арктической экспедиционной группировкой Северного флота вернулись в пункты базирования

Подводные лодки и надводные корабли, в том числе флагман — тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», подразделения соединений армейского корпуса Северного флота, задействованные в учении с арктической экспедиционной группировкой в Баренцевом море и в Мурманской области, прибыли в базы. В море остались несколько кораблей, отрабатывающих плановые задачи боевой подготовки и несущих боевое дежурство.

Личный состав и техника мотострелковых соединений, войск противовоздушной обороны и ракетно-артиллерийской бригады, принимавшие участие в учении, вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к плановой боевой подготовке, а также к выполнению задач повседневной деятельности: обслуживанию техники и подготовке её к осенне-зимнему периоду эксплуатации.

Отряд кораблей и судов Северного флота, выполняющий задачи десятого арктического похода по трассе Северного морского пути под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева, вышел в Карское море на рейд порта Диксон. В дальнейшем североморцы продолжат переход на восток вдоль континентального побережья России и проведут ряд учений в районе Новосибирских островов и в море Лаптевых.

По предварительной оценке командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, все задачи, поставленные силам и войскам флота на учение в Арктике, были решены. Экипажи кораблей и подводных лодок, личный состав сухопутных соединений, войск ПВО и авиации продемонстрировали высокий профессионализм и уверенные действия в сложной обстановке, сообщает пресс-служба СФ.