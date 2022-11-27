Участники V съезда коренного малочисленного народа Севера – саамов определили приоритетные направления работы на 2022-2026 годы

В Мурманске прошёл V съезд коренного малочисленного народа Севера – саамов. Мероприятие было организовано в рамках деловой программы VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли». Со словами приветствия к участникам съезда обратился первый вице-спикер Мурманской областной Думы Владимир Мищенко:

– Мы живём нам одной Земле и у нас общие интересы, касающиеся экономического и социального развития региона – всего, чем мы живём и что хотим оставить грядущим поколениям. При региональном парламенте несколько лет функционирует постоянная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера. Хочу подчеркнуть, что в ее состав вместе с депутатами областной Думы входят представители общественных организаций и саамских общин. Предметом общего обсуждения были вопросы о правовых гарантиях коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области, о господдержке саамов, ведущих традиционную хозяйственную деятельность, о северном оленеводстве, о памятнике оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны, о современном состоянии саамского языка и перспективах его развития, изменения в федеральное законодательство в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. По всем этим направлениям – есть конкретные результаты.

Владимир Мищенко выразил благодарность саамским общественным организациям, всем, кто помогает сберечь уникальное историческое наследие народа саами, и пожелал дальнейшей плодотворной работы.

Делегаты съезда обсудили деятельность саамского собрания «Самь Соббар» и определили приоритетные направления работы на период 2022-2026 годы. По предложению Владимира Мищенко съезд решил направить своих представителей в рабочую группу по совершенствованию законодательства региона в сфере поддержки коренных малочисленных народов Севера при комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы.

В рамках данного мероприятия в Выставочном зале города Мурманска открылась выставка «Память о них жива…», посвящённая деятельности оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. В экспозицию вошли фотопортреты ветеранов и лучшие работы городского конкурса детских рисунков «Мой Мурманск - повелитель кораблей», посвящённые истории Кольского полуострова и жизни саамов в мирное время. Посетить выставку можно до 21 декабря этогогода. Вход свободный.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26571/