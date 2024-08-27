Проекты Мурманской области вновь стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской средыСтартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 11:00

Участники VI молодёжного форума «ЭтноМурман» в Мурманской области получили гранты Росмолодёжи

25 августа в Кольском районе Мурманской области завершил работу межрегиональный молодёжный форум «ЭтноМурман», который состоялся в 6-й раз и собрал на одной площадке 50 активистов из 23 регионов страны. Среди участников – представители работающей молодежи, студенты, аспиранты, молодые лидеры и активные участники этнических сообществ народов Российской Федерации, занимающиеся вопросами реализации государственной, национальной и молодёжной политики.

Программа форума была наполнена тематическими дискуссиями, мастер-классами и тренингами от федеральных спикеров, направленными на развитие и укрепление межнационального и межконфессионального согласия. По итогам образовательного блока участниками созданы перспективные проекты, которые в дальнейшем смогут получить необходимую поддержку для реализации.

Значимым событием для поддержки инициатив молодёжи стал грантовый конкурс Росмолодёжи, состоявшийся впервые в Мурманской области в рамках «ЭтноМурмана» по инициативе Ассоциации кольских саамов. 14 участников претендовали на грант размером до 500000 рублей. По итогам конкурса экспертным советом Всероссийского конкурса молодёжных проектов было выделено 6 проектов, рекомендованных к грантовой поддержке.

«Я очень рада, что форум собрал такое большое количество представителей талантливой молодёжи из 23 регионов нашей многонациональной страны. В Мурманской области уделяется особое внимание национальной и молодежной политике. В регионе действует порядка 30 различных мер поддержки: стипендии, гранты, компенсации различного рода. Мы всегда рады гостям и надеемся, что некоторые из них возьмут курс на Север и свяжут свою жизнь с нашим регионом», – отметила председатель комитета молодёжной политики Мария Чернышева.

Победителями конкурса стали:

– Слободчикова Ольга Михайловна, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. Номинация #береги. Проект «Я - ительмен, и я исчезаю». Сумма грантовой поддержки – 82700 рублей.

– Олейник Мария Анатольевна, Мурманская область, г. Мурманск. Номинация #вдохновляй. Проект «Творческая резиденция «АртБеломорье». Сумма грантовой поддержки – 450000 рублей.

– Гарипова Алия Фанисовна, Республика Татарстан, г. Набережные Челны. Номинация #объединяй. Проект «Поход наций». Сумма грантовой поддержки – 383000 рублей.

– Аксёнов Андрей Дмитриевич, Мурманская область, г. Оленегорск. Номинация #открывай_страну. Проект «Образовательно-развлекательный проект «Туда - обратно!». Сумма грантовой поддержки – 400000 рублей.

– Чернышова Дарья Алексеевна, Мурманская область, с. Тулома. Номинация #вдохновляй. Проект «Театр военно-патриотического направления «Наследники Победы». Сумма грантовой поддержки – 275000 рублей.

– Филичева Людмила Дмитриевна, Ленинградская область, г. Кудрово Номинация #помни. Проект «Патриотический проект «Память». Сумма грантовой поддержки – 378000 рублей.

В завершении форума была организована культурная программа с посещением саамского этнографического комплекса в селе Тулома, где участницы «ЭтноМурмана» с удовольствием играли в саамский женский футбол, а ребята метали аркан на оленя. Также форумчане отправились на обзорную экскурсию по городу Мурманску, возложили цветы у памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов — защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и у вечного огня мемориала «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». В рамках культурной программы молодым лидерам также удалось посетить самый большой парусник в мире – барк «Седов».

Напомним, форум прошёл в рамках реализации подпрограммы «Укрепление этнокультурного многообразия, гражданского самосознания и патриотизма в Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество». Организаторами выступили Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, Министерство внутренней политики Мурманской области и Ассоциация кольских саамов при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, география регионов участников: Архангельская, Вологодская, Кемеровская, Ленинградская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Пензенская, Свердловская, Томская и Тульская области, города Москва и Санкт-Петербург, Республики Алтай, Бурятия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан и Хакасия, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также представители из нового региона – Запорожской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Море здоровья». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Давать денег в долг стали чаще и больше-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика