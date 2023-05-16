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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.23 22:25

Участники всероссийского военно-патриотического слёта кадетов, проходящего в Мурманской области, посетили столицу Северного флота

Дети побывали на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», моряки-североморцы провели для ребят экскурсию, рассказали об устройстве кораблей и их дальних походах.

Также ребята посетили учебный центр Северного флота, где им рассказали об истории флота и особенностях службы моряков в Заполярье.

Кадеты ознакомились с историей города Североморска и совершили пешую прогулку по его достопримечательным местам.

Ранее в городе-герое Мурманске кадеты приняли участие в митинге, который прошел под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина, на котором почтили память воинов, сражавшихся против фашистов, и возложили венки к памятнику Защитникам Советского Заполярья.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, слёт команд кадетских классов посвящён победе в Великой Отечественной войне, приурочен к празднованию 290-летия Северного флота и 85-летия Мурманской области.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12467481@egNews

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