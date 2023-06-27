Участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся» оценили масштабы ММТП

Представители молодёжи из самых разных областей, краев и республик Российской Федерации посетили музей старейшего предприятия областного центра, совершили прогулку к памятнику основателю порта В.Е. Ляхницкому и даже почувствовали себя настоящими портовиками: пройдя инструктаж по технике безопасности, надев каски и сигнальные жилеты, они вышли на производственную площадку - причал № 12, где оценили масштабы работы порта.

Гости и участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся», который состоялся в Мурманске, в рамках ознакомительного тура посетили АО «Мурманский морской торговый порт». Представители молодёжи из самых разных областей, краев и республик Российской Федерации посетили музей старейшего предприятия областного центра, совершили прогулку к памятнику основателю порта В.Е. Ляхницкому и даже почувствовали себя настоящими портовиками: пройдя инструктаж по технике безопасности, надев каски и сигнальные жилеты, они вышли на производственную площадку - причал № 12, где оценили масштабы работы порта.

Заместитель директора по производству Андрей Ризниченко отметил, что в наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» - это крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире.

«Мурманский морской торговый порт – это большой и сложный механизм, все элементы которого должны работать как часы. Но самая сложная техника не сможет выполнять свои задачи без людей. Именно поэтому в основе всех наших успехов за всю почти 108-летнию историю порта – труд профессионалов своего дела, которые любят порт, уважают традиции и развивают их», - подчеркнул Андрей Ризниченко.

Особое внимание в рамках экскурсии было уделено теме масштабной экологической программы, реализуемой на предприятии, которое признано одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий в морских портах России. В рамках масштабной экологической программы в ММТП были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам НДТ и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества - Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли». Также ребята познакомились с ключевыми аспектами кадровой политики АО «ММТП» и возможностями трудоустройства, которые существуют на предприятии.

«Мы искренне благодарны руководству и коллективу АО «Мурманский морской торговый порт» за помощь в организации и проведении ознакомительного тура на предприятие. Для его юных участников оно стало одним из ярких событий форума, а их позитивные эмоции и новые знания, без сомнения, являются лучшим подтверждением успеха нашего общего дела», - отметили организаторы форума-фестиваля.

Фото (организаторов второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся»): https://vk.com/murport51