Губернатор Андрей Чибис призвал северян оказать посильную помощь жителям Белгородской области, которые пострадали от действий ВСУС 1 июля максимальная ставка по займам «до зарплаты» будет снижена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 09:45

Участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся» оценили масштабы ММТП

Представители молодёжи из самых разных областей, краев и республик Российской Федерации посетили музей старейшего предприятия областного центра, совершили прогулку к памятнику основателю порта В.Е. Ляхницкому и даже почувствовали себя настоящими портовиками: пройдя инструктаж по технике безопасности, надев каски и сигнальные жилеты, они вышли на производственную площадку - причал № 12, где оценили масштабы работы порта.

Гости и участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся», который состоялся в Мурманске, в рамках ознакомительного тура посетили АО «Мурманский морской торговый порт». Представители молодёжи из самых разных областей, краев и республик Российской Федерации посетили музей старейшего предприятия областного центра, совершили прогулку к памятнику основателю порта В.Е. Ляхницкому и даже почувствовали себя настоящими портовиками: пройдя инструктаж по технике безопасности, надев каски и сигнальные жилеты, они вышли на производственную площадку - причал № 12, где оценили масштабы работы порта.

Заместитель директора по производству Андрей Ризниченко отметил, что в наши дни АО «Мурманский морской торговый порт» - это крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Она обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире.

«Мурманский морской торговый порт – это большой и сложный механизм, все элементы которого должны работать как часы. Но самая сложная техника не сможет выполнять свои задачи без людей. Именно поэтому в основе всех наших успехов за всю почти 108-летнию историю порта – труд профессионалов своего дела, которые любят порт, уважают традиции и развивают их», - подчеркнул Андрей Ризниченко.

Особое внимание в рамках экскурсии было уделено теме масштабной экологической программы, реализуемой на предприятии, которое признано одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий в морских портах России. В рамках масштабной экологической программы в ММТП были построены пылеветрозащитные экраны, внедрена система орошения производственных территорий, продолжается ввод в эксплуатацию современной техники, которая соответствует стандартам НДТ и др. Эта работа получила высокую оценку профессионального сообщества - Мурманский морской торговый порт был отмечен Федеральным агентством Морского и речного транспорта как «Лучшее экологическое предприятие» в рамках конкурса «Лидер отрасли». Также ребята познакомились с ключевыми аспектами кадровой политики АО «ММТП» и возможностями трудоустройства, которые существуют на предприятии.

«Мы искренне благодарны руководству и коллективу АО «Мурманский морской торговый порт» за помощь в организации и проведении ознакомительного тура на предприятие. Для его юных участников оно стало одним из ярких событий форума, а их позитивные эмоции и новые знания, без сомнения, являются лучшим подтверждением успеха нашего общего дела», - отметили организаторы форума-фестиваля.

 

Фото (организаторов второго всероссийского форума-фестиваля волонтёров «Арктика. Лед тронулся»): https://vk.com/murport51

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Разворот на 180 градусов, или Мимикрия по-норвежски
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
Комментарий к новости:ОАО «Мурманэнергосбыт» разъясняет: за высокие платежи за тепло по «факту» отвечают приборы учёта и мороз
Mixa51
19.06.23 15:38
Против изображения чаек на мурале возражений нет, но вот дым из трубы небольшого судна в верхней части рисунка (слева) - сильно смущает: мазут плохой или горит судёнышко?
Комментарий к новости:Мурманские художники завершили работу над серией муралов в Ленинском округе города на улице Саши Ковалева
Алексей
11.06.23 10:11
Шикарный человек в форме! Виктор челоевк-позитив
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Виктор Василенко - об интересном и порой нелёгком труде членов поискового отряда «Норд»
-Правовая консультация (18+)Как забыть о работе в отпуске?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Половина работодателей Мурманской области поднимут зарплаты своим сотрудникам-PRO Валюту (16+)Цены на нефть поднимаются, рубль растёт к бивалютной корзине-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Арктический микс»: ПАО «НОВАТЭК» разработало собственную СПГ-технологию-PRO Законы (18+)Поправки в Жилищный кодекс устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика