Участники выездного совещания секретаря Совета Безопасности РФ в СЗФО почтили память защитников Заполярья

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральному округе Александр Гуцан и губернатор Мурманской области Андрей Чибис возложили цветы и венки к подножию мемориала Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в Мурманске.

В торжественной церемонии также приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Сегодня в Мурманске проходит выездное совещание Секретаря Совета Безопасности России в Северо-Западном федеральном округе. Помимо Секретаря Совбеза, полпреда Президента и ряда глав федеральных органов власти, в столицу Заполярья прибыли губернаторы всех регионов СЗФО. Тема совещания – меры противодействия терроризму и экстремизму на территории округа.