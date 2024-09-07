Участники XII Всероссийского форума рабочей молодёжи посетили Кольскую АЭС

На Кольской АЭС 6 сентября состоялся технический тур для участников XII Всероссийского форума рабочей молодёжи. 34 молодых работника посетили атомную станцию в целях обмена опытом и знакомства с работой одного из крупнейших предприятий Мурманской области.

Участники тура побывали в ключевых производственных помещениях Кольской АЭС: машинном зале турбинного цеха, полномасштабном тренажере учебно-тренировочного подразделения, а также информационном центре станции. В рамках визита молодые специалисты получили возможность пообщаться с заполярными атомщиками и задать им интересующие вопросы.

«Мы рады поделиться накопленным опытом с молодым поколением. Кольская АЭС – одно из крупнейших предприятий в регионе и один из лидеров среди атомных станций в области культуры безопасности. Мы уделяем большое внимание вопросам совершенствования производственных процессов, модернизации оборудования, внедрению современных методов охраны труда, – прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, - Отдельно нужно отметить, что на станции успешно применяются практики по целевому набору профильных молодых специалистов, мы создаем необходимые условия для их профессионального роста и самореализации, развиваем систему наставничества и обучения. Сегодня важно вести грамотную и планомерную работу по профориентации и привлечению молодежи, способствовать тому, чтобы юные специалисты сделали выбор в пользу рабочих профессий, от которых во многом зависит будущее нашей страны».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, XII Всероссийский форум рабочей молодёжи реализуется в рамках платформы «Росмолодёжь. События» при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области. Участниками форума стали порядка 300 молодых специалистов промышленных предприятий из 62 регионов страны.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.