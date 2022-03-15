Участники «Заполярного Нанограда» ответили на вопросы викторины АО «ММТП»

Уже в восьмой раз в центре дополнительного образования «Лапландия» прошла каникулярная школа «Заполярный Наноград». В ней приняли участие 32 команды из 13 муниципальных образований Мурманской области. На протяжении недели на стажерских площадках шла активная работа по решению проектных задач от организаций и предприятий региона. В том числе, юноши и девушки ответили на вопросы онлайн-викторины, которую для них подготовили специалисты АО «Мурманский морской торговый порт».

«Проведение подобных викторин является одной из форм работы нашего предприятия с воспитанниками учебных заведений Мурманска. В игровой форме дети узнают информацию об истории старейшего предприятия Мурманска, нашей современной производственной деятельности, реализации социальных программ. Это помогает им в учебном процессе и готовит к выбору будущей профессии», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарева.

Вопросы, предложенные участникам «Заполярного Нанограда», касались различных аспектов: применяемой в порту перегрузочной техники, работы на арктическом направлении, реализации масштабной экологической программы и др. Общими усилиями при поддержке педагогов на все вопросы были даны верные ответы. А по итогам встречи уже появились первые заявки от гимназии №7 г. Мурманска о посещении порта с профориентационной экскурсией.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247960%2Fwall-149919532_2420