Участники заседания постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР отметили необходимость обсудить вопрос миграционной политики в регионах

В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Парламентарии работали в новом, гибридном формате – часть законодателей присутствовала лично, часть – по ВКС. Участников заседания приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Для Мурманской области, как приграничного региона, вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение комитета, имеют особое значение. Наша областная Дума уделяет значительное внимание межпарламентскому сотрудничеству, в том числе взаимодействию с зарубежными коллегами.

Во время мероприятия была представлена информация о состоянии и основных направлениях международного сотрудничества на территории субъектов Северо-Запада. Было отмечено, что во всех регионов прошлый год был сложным для международных контактов и сотрудничества. Но проекты программ приграничного сотрудничества не остановились в период пандемии. Всего на территории регионов Северо-Запада работают 7 программ приграничного сотрудничества, в рамках которых реализовано или принято к реализации около 250 проектов, 16 из которых – крупномасштабные инфраструктурные проекты.

Опытом международного сотрудничества в Мурманской области поделился заместитель министра развития Арктики и экономики – начальник управления международных и внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук. Выступавший отметил, что как приграничный регион, наша область принимает участие в программе Коларктик, в рамках которого реализуются 23 проекта, в том числе, ремонт и обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта. Мурманская область участвует и в мероприятиях Баренцева сотрудничества, проводятся Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

О новых формах и направлениях международного сотрудничества, направленных на обеспечение здоровья и безопасности граждан в условиях эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19 в мире рассказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по законности и правопорядку Валерий Шоттуев.

Парламентарии обсудили состояние и проблемы миграции иностранных граждан в субъектах Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. С докладом по вопросу выступила начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова. Подчеркнув особенности прошлого года, она отметила сокращение турпотока и количества иностранных граждан. Сейчас границы страны постепенно открываются, прежде всего, для иностранных студентов, а также представителей трудовой миграции. Пандемия направила деятельность государства на создание оптимального механизма миграции. В перспективе принятие закона, регулирующего условия въезда и пребывания в РФ иностранных граждан. Он направлен на установление понятных миграционных правил, упрощения процедуры и механизма трудовой миграции, переход на цифровой и более прозрачный формат процесса.

С учётом актуальности парламентарии отметили необходимость обсудить вопрос миграционной политики в регионах, а по итогам подготовить и направить в данный профильный комитет ПАСЗР свои вопросы и предложения.