В Мурманской области вырос спрос на топ-менеджеров и банковских работников«Мой зелёный город – мой уютный дом»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 09:00

Участники заседания постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству ПАСЗР отметили необходимость обсудить вопрос миграционной политики в регионах

В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета по межпарламентскому сотрудничеству Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР). Парламентарии работали в новом, гибридном формате – часть законодателей присутствовала лично, часть – по ВКС. Участников заседания приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Для Мурманской области, как приграничного региона, вопросы, которые сегодня вынесены на обсуждение комитета, имеют особое значение. Наша областная Дума уделяет значительное внимание межпарламентскому сотрудничеству, в том числе взаимодействию с зарубежными коллегами.

Во время мероприятия была представлена информация о состоянии и основных направлениях международного сотрудничества на территории субъектов Северо-Запада. Было отмечено, что во всех регионов прошлый год был сложным для международных контактов и сотрудничества. Но проекты программ приграничного сотрудничества не остановились в период пандемии. Всего на территории регионов Северо-Запада работают 7 программ приграничного сотрудничества, в рамках которых реализовано или принято к реализации около 250 проектов, 16 из которых – крупномасштабные инфраструктурные проекты.

Опытом международного сотрудничества в Мурманской области поделился заместитель министра развития Арктики и экономики – начальник управления международных и внешнеэкономических связей, приграничного и межрегионального сотрудничества Илья Остапчук. Выступавший отметил, что как приграничный регион, наша область принимает участие в программе Коларктик, в рамках которого реализуются 23 проекта, в том числе, ремонт и обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта. Мурманская область участвует и в мероприятиях Баренцева сотрудничества, проводятся Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества.

О новых формах и направлениях международного сотрудничества, направленных на обеспечение здоровья и безопасности граждан в условиях эпидемиологической обстановки, вызванной распространением COVID-19 в мире рассказал заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Республики Карелия по законности и правопорядку Валерий Шоттуев.

Парламентарии обсудили состояние и проблемы миграции иностранных граждан в субъектах Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. С докладом по вопросу выступила начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации Валентина Казакова. Подчеркнув особенности прошлого года, она отметила сокращение турпотока и количества иностранных граждан. Сейчас границы страны постепенно открываются, прежде всего, для иностранных студентов, а также представителей трудовой миграции. Пандемия направила деятельность государства на создание оптимального механизма миграции. В перспективе принятие закона, регулирующего условия въезда и пребывания в РФ иностранных граждан. Он направлен на установление понятных миграционных правил, упрощения процедуры и механизма трудовой миграции, переход на цифровой и более прозрачный формат процесса.

С учётом актуальности парламентарии отметили необходимость обсудить вопрос миграционной политики в регионах, а по итогам подготовить и направить в данный профильный комитет ПАСЗР свои вопросы и предложения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В ближайшие 8-10 лет рынок труда неизбежно будет рынком зрелого соискателя - hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.05.21 16:47
«... Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить». Вячеслав Володин Здравству
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Прохожий
11.05.21 15:10
Нарисовался Хозяин Миши Советского с Ютуба, который пиарит изменение конституции, путинский строй и иное, где во всем виноваты америкосы и т..д
Комментарий к новости:Депутат Госдумы Евгений Федоров зарегистрировался на праймериз мурманского отделения партии «Единая Россия»
Антонина Викторовна Ф.
10.05.21 14:43
Прекрасно! Очень проникновенно.
Комментарий к новости:В День Победы по инициативе АО «Мурманский морской торговый порт» в сквере перед Морским вокзалом прошла акция «Случайный вальс»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире10:20«Дневник доктора Зайцевой». Художественный сериал, 24 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Цены на картофель и репчатый лук растут больше, чем снижаются – на мороженые куры и сливочное масло-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 32 копейки, евро теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На период праздников работу Кольской АЭС обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Депутаты рассмотрели и приняли в окончательной редакции проекты законов по поддержке семей с детьми
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика