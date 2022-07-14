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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.22 15:00

Участников и гостей III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы» и I Всероссийского молодёжного форума «Умный город: наше будущее – новые лица» приветствовал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Сегодня участников и гостей III Всероссийского форума «Умный город: новые вызовы» и I Всероссийского молодёжного форума «Умный город: наше будущее – новые лица» приветствовал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Развитие современной городской среды невозможно без применения информационных технологий. Стандарты «Умного города» дали возможность жителям участвовать в преображении облика мегаполисов и малых городов. Объединяя представителей государственной власти, бизнеса и гражданского общества, форум зарекомендовал себя эффективной площадкой для обмена опытом и разработки новых технологических подходов к формированию безопасных и комфортных условий жизни горожан.

Безусловно, важно вовлекать в решение вопросов научно-технологического развития регионов нашу молодёжь, поддерживать её таланты и стремление самим участвовать в формировании условий для полноценной самореализации в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни России. Уверен, что проведение молодёжного форума «Умный город: наше будущее – новые лица» станет доброй традицией, а его активные участники – молодые специалисты в области цифрового развития, новых технологий строительства, городской урбанизации – привнесут новые яркие смелые идеи в развитие отрасли», - говорится в приветственном слове.

Сергей Кириенко пожелал участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов в достижении поставленных целей.

Напомним, сегодня в Мурманске стартовал III всероссийский форум «Умный город: Новые вызовы». Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов будет проходить с 14 по 16 июля на нескольких площадках столицы Кольского Заполярья, а также в Териберке.

Организаторами форума выступают Минстрой и Минцифры России, правительство Мурманской области. В нём примут участие представители правительства Российской Федерации, государственных корпораций, ведущих компаний цифровой экономики и предприятий строительной отрасли.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, примечательно, что именно в Мурманске в рамках столь масштабного события состоится первый всероссийский молодёжный форум «Умный город». Поддержку молодёжному движению форума оказывают Росмолодёжь, Общественная палата, всероссийское движение «Вдохновители» и кружковое движение НТИ.

Основное событие молодежного форума – двухдневный хакатон по созданию прорывных решений в сфере цифровизации городского хозяйства.

Подробнее о целях, задачах, а также о программах двух форумов можно узнать по ссылке: forumsmartcity.ru. Также на сайте будет организована трансляция деловой программы: forumsmartcity.online.

Фото:  https://forumsmartcity.online/?gcmes=26649729084&gcmlg=8188190

 

 

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