Участок автодороги Р-21 «Кола» временно закроют для движения транспорта

ФКУ Упрдор «Кола» сообщает, что сегодня, 12 ноября с 18.00 до 20.00 в связи с производством буровзрывных работ будет временно (не более чем на 30 минут) перекрываться движение для всех видов транспортных средств на 1415-м километре автодороги Р-21 «Кола» в Мурманской области.

Водителей просят быть внимательными и рассчитывать время в пути с учетом этих обстоятельств.