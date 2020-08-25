Участок автомобильной дороги Оленегорск-Ловозеро отремонтирован в рамках дорожного нацпроекта
Руководство областного заказчика работ – Мурманскавтодора сегодня проинспектировало участок региональной трассы Оленегорск-Ловозеро, которая была отремонтирована в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Сегодня мы оценили качество работ, где в рамках нацпроекта был приведен в порядок участок общей протяженностью
В рамках дорожного нацпроекта в Мурманской области завершены работы по устройству покрытий на 8 объектах региональной собственности и сдано 5 улиц в Коле.
Качество уложенного асфальта проверяется на сертифицированном лабораторном оборудовании Мурманскавтодора. Стоимость работ на автомобильной дороге составила 69 миллионов рублей. Гарантийный срок составляет 4 года.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, всего в 2020 году на территории Мурманской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет приведено в порядок более