Учебно-боевые задачи по противолодочной обороне и противоторпедной защите корабля в Средиземном море отработал экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов»

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж новейшего российского фрегата «Адмирал флота Касатонов», действующего в составе отряда боевых кораблей СФ в Средиземном море, отработал учебно-боевые задачи по противолодочной обороне и противоторпедной защите корабля на переходе морем.

В ходе учений была проверена слаженность действий корабельного противолодочного расчёта, выполнены нормативы по обнаружению условных торпед, идущих на корабль. Также экипаж отработал тактическое маневрирование - изменение курса и скорости корабля с целью уклонения от торпед противника.

Напомним, отряд боевых кораблей СФ под командованием капитана 1-го ранга Игоря Никитина (командира дивизии ракетных кораблей СФ) вышел из главной базы флота - города Североморска - 22 января. За время дальнего похода корабли отряда прошли более 12,5 тыс. морских миль, провели ряд учений по противовоздушной, противолодочной обороне, радиоэлектронной борьбе, пресечению пиратской деятельности, а также приняли участие в мероприятиях стратегического сдерживания под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Фото: https://structure.mil.ru/