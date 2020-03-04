Учебные заведения Кольского района готовы обеспечивать бесплатным питанием учеников начальной школы

2 марта член комитета Совета Федерации по социальной политике, заместитель руководителя Северо-Западного Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в Мурманскую область посетила Кольскую среднюю общеобразовательную школу № 2.

В ходе мониторинга Татьяну Кусайко сопровождали глава администрации Кольского района Александр Лихолат; глава Кольского района Андрей Малхасян; депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова; первый заместитель министра образования региона Татьяна Ларина; главный врач Кольской ЦРБ Борис Гришко. Главная цель визита - мониторинг подготовки образовательных организаций к реализации закона о школьном питании. Мониторинг готовности к реализации закона по обеспечению учеников начальных классов качественным и безопасным, в том числе горячим питанием, проводится в субъектах по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Кольская СОШ № 2 заведение считается старейшим в регионе. В настоящее время школа располагается в трех отдельных корпусах: начальная школа, специальные коррекционные классы, основная и старшая школа. Здесь обучаются более тысячи учеников, из них в начальных классах - пятьсот.

В ходе встречи с педагогическим коллективом сенатор рассказала о новом законе об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием, который, напомним, был одобрен Советом Федерации 26 февраля, а 1 марта – подписан Президентом РФ. Кусайко объяснила, что документом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, организация здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, а также требования к контролю.

- Данный закон предполагает создание системы не только школьного питания, но и создания системы питания для всех учреждений социальной направленности, - подчеркнула Татьяна Кусайко. - Мониторинг готовности региона к реализации закона по обеспечению учеников начальных классов качественным и безопасным, в том числе горячим питанием, проводится сенаторами в субъектах по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Законодатель побывала в школьной столовой, побеседовала с работниками кухни, пообщалась с детьми и родителями.

По словам главы районной администрации Александра Лихолата, 98 процентов всех учеников Кольского района охвачены горячим питанием, из них 30 процентов получают питание бесплатно.

-Весь процесс приготовления пищи проходит в цехах при школьной столовой. Это положительный момент, так как все этапы абсолютно прозрачны, своевременно накрываются столы, а еда подаётся свежеприготовленной и горячей. Столовые и цеха хорошо оборудованы, все необходимое оборудование обновляется в рабочем порядке. При этом к зданию, где обучаются младшие школьники, планируется пристраивать новое помещение школьной столовой, так как площади существующей столовой недостаточно, - отметила Кусайко.

- Самое главное, пообщавшись с детьми и родителями, я услышала только хорошее мнение о том, как кормят в столовой. Нравится ученикам, довольны родители. Ведь, это очень важно, когда кормят не только качественно, полезно, но и вкусно. Это значит, что дети будут сыты, у них будут силы на учебу, а деньги бюджета не будут потрачены зря, - заключила член комитета Совета Федерации.