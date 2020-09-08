Учебные заведения региона обороняются от коронавируса рециркуляторами

На момент подготовки выпуска новостей к эфиру в Мурманской области выявлено 63 новых случая заболевания CoViD-19. Ещё два человека скончались от осложнений, вызванных опасной инфекцией.

Больше всего заболевших в Мурманске (+43), Печенгском районе (+11), Североморске (+6).

Что касается профилактики распространения коронавируса, то, например, региональное Министерство науки и образования сообщило о том, что в первую учебную неделю в школы и колледжи передали 7516 установок для обеззараживания воздуха, ещё тысячу направят в учебные заведения сегодня.

Их размещают в классах. До 15 сентября в Мурманскую область должны привезти весь объём рециркуляторов.

Использование этих установок позволяет не надевать маски, сидя на уроках.