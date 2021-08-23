Будущей осенью в школы Мурманской области отправятся 9 тысяч первоклассников, общая численность школьников – более 82 тысяч человек. Об этом сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба в ходе оперативного совещания в правительстве. По словам главы министерства, на подготовку образовательных организаций к новому учебному году выделили 1,2 млрд рублей.

Перед началом нового года во всех учреждениях проведут мероприятия по уборке и дезинфекции помещений. Ольга Дзюба отметила, что в школах ежедневно будут проводить термометрию школьников и сотрудников, сотрудники и преподаватели будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, будет организовано дифференцированное прибытие детей в школы с целью минимизации контактов, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет.

Также с 1 сентября 2021 года бесплатным одноразовым горячим питанием будут обеспечиваться все обучающиеся 1-4 классов государственных областных и муниципальных образовательных организаций. Это почти 35 тыс. человек в 153 государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.

Льготной категории школьников – 23,8 тысячи человек, в число которых включены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, – предоставляется двухразовое бесплатное питание.

По итогам 2020 года и II квартала 2021 года охват организованным горячим питанием обучающихся 1-4-х классов составлял 100%.

«Учебный год стартует в Мурманской области в полноценном, очном формате. Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора», – отметила Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего в учебном 2021 – 2022 году на территории региона будут осуществлять образовательную деятельность 471 организация различных форм собственности и ведомственной принадлежности, в которых будут обучаться 189526 человек.