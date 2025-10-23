Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» вышел из Североморска в Баренцево море в рамках дальнего штурманского похода после пополнения запасов и смены учебного экипажа

В главную базу Северного флота учебный корабль «Смольный» прибыл 20 октября. Завершив штурманскую практику, на берег сошли курсанты учебных заведений Военно-морского флота из Владивостока и Севастополя.

На смену сошедшим на корабль прибыли курсанты, обучающиеся в Балтийском высшем военно-морском училище имени Ф.Ф. Ушакова и Военно-морском политехническом институте, которые приступили к выполнению задач очередного этапа дальнего штурманского похода.

Перед выходом в море на причальном фронте состоялся торжественный митинг под руководством заместителя командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирала Игоря Курочкина. Мероприятие проходило под аккомпанемент военного оркестра Северного флота.

От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова и Военного совета Северного флота он приветствовал курсантов в городе морской доблести — Североморске и выразил уверенность, что уже в скором времени, закончив обучение, они офицерами придут служить на Северный флот. Пожелал удачного похода и успехов в службе.

За инициативу и усердие, проявленное при подготовке к третьему этапу штурманского похода военно-морских учебных заведений, контр-адмирал Игорь Курочкин вручил грамоты ряду военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ранее курсанты посетили корабли Северного флота и побывали на экскурсии в филиале Военно-морского музея Северного флота «Краснознамённая подводная лодка «К-21».

Также в городе Мурманске курсанты, ранее окончившие филиал Нахимовского военно-морского ордена Почёта училища, посетили родное училище и рассказали ребятам об учёбе в высших военно-морских заведениях ВМФ России и предстоящем походе. На борту корабля курсанты проходят практику по штурманской специальности, совершенствуют свои навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановке, несут вахты в качестве дублеров вахтенных офицеров и штурманов.

Фото: https://mil.ru/news/3a986ee1-5ea2-4eca-a0b4-081618c6496c