Сегодня свой профессиональный праздник отмечают металлурги РоссииВпервые в Мурманске: гастроли легендарного Театра классического балета Касаткиной и Василева состоятся осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.07.26 09:30

Учебный корабль «Перекоп» в рамках штурманского похода прибыл в Архангельск

Учебный корабль Балтийского флота, совершающий штурманский поход вокруг Евразии и Африки, ошвартовался в порту Архангельска. На пирсе состоялся торжественный митинг, посвященный прибытию «Перекопа». В нём приняли участие экипаж и курсанты, представители администрации города Архангельска, юнармейцы и учащиеся кадетских классов города, представители общественных организаций региона.

В Архангельске запланированы пополнение корабельных запасов до установленных норм, посещение корабля представителями городской власти и жителями, ознакомительные экскурсии для экипажа и курсантов по городу.

Маршрут перехода из Североморска пролегал по акватории Баренцева моря. Покинув Кольский залив, корабль взял курс в порт Архангельск. Пройдя пролив Горло Белого моря, которое расположено между Терским берегом Кольского полуострова и Зимним берегом материка, учебный корабль «Перекоп» вошел в Двинский залив. Далее маршрут пролегал через устье реки Северная Двина. Особое внимание на переходе уделялось обеспечению безопасности плавания при прохождении дельты реки. Архангельск расположен в обширной дельте реки, и заход в порт осуществлялся по одному из судоходных рукавов. Прохождение узкостей стало серьезной навигационной задачей, с которой экипаж и курсанты успешно справились.

В ходе перехода курсанты приступили к освоению программы штурманской практики. Будущие офицеры несли штурманские вахты в качестве дублеров, обучались прокладке курса по данным навигационных приборов, осваивали навыки прохождения проливов и узкостей. С ними проводились занятия по общекорабельной практике, службе времени, устройству корабля и основам борьбы за живучесть.

На борту УК «Перекоп» – курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Черноморского высшего Военно-морского Ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, которые проходят штурманскую практику. Вместе с российскими курсантами в походе также участвуют иностранные военнослужащие из дружественных государств, обучающиеся военно-морскому делу в России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, штурманский поход учебного корабля «Перекоп» продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тысяч морских миль. Его маршрут будет проходить по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам. В соответствии с планом похода корабль посетит 20 портов, 12 из которых – порты иностранных государств. Среди российских – порты Никольское, Петропавловск-Камчатский, Владивосток. Среди иностранных – Камрань, Сиануквиль, Мапуту, Пуэнт-Нуар, Ломе, Конакри и многие другие.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/d4e43e83-a97f-4f84-bfa5-893d2893e34b

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Послушаем вместе. Алябьев». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Рубль животворящий: объём наличных денег в обращении в РФ в первой половине июля вырос на 513 млрд рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 57 копеек, доллар поднялся на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Платёжная дисциплина снизилась: 90,6% жителей Мурманской области вовремя оплачивают счета за вывоз отходов-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять