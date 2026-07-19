Учебный корабль «Перекоп» в рамках штурманского похода прибыл в Архангельск

Учебный корабль Балтийского флота, совершающий штурманский поход вокруг Евразии и Африки, ошвартовался в порту Архангельска. На пирсе состоялся торжественный митинг, посвященный прибытию «Перекопа». В нём приняли участие экипаж и курсанты, представители администрации города Архангельска, юнармейцы и учащиеся кадетских классов города, представители общественных организаций региона.

В Архангельске запланированы пополнение корабельных запасов до установленных норм, посещение корабля представителями городской власти и жителями, ознакомительные экскурсии для экипажа и курсантов по городу.

Маршрут перехода из Североморска пролегал по акватории Баренцева моря. Покинув Кольский залив, корабль взял курс в порт Архангельск. Пройдя пролив Горло Белого моря, которое расположено между Терским берегом Кольского полуострова и Зимним берегом материка, учебный корабль «Перекоп» вошел в Двинский залив. Далее маршрут пролегал через устье реки Северная Двина. Особое внимание на переходе уделялось обеспечению безопасности плавания при прохождении дельты реки. Архангельск расположен в обширной дельте реки, и заход в порт осуществлялся по одному из судоходных рукавов. Прохождение узкостей стало серьезной навигационной задачей, с которой экипаж и курсанты успешно справились.

В ходе перехода курсанты приступили к освоению программы штурманской практики. Будущие офицеры несли штурманские вахты в качестве дублеров, обучались прокладке курса по данным навигационных приборов, осваивали навыки прохождения проливов и узкостей. С ними проводились занятия по общекорабельной практике, службе времени, устройству корабля и основам борьбы за живучесть.

На борту УК «Перекоп» – курсанты ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова и Черноморского высшего Военно-морского Ордена Красной Звезды училища имени П.С. Нахимова, которые проходят штурманскую практику. Вместе с российскими курсантами в походе также участвуют иностранные военнослужащие из дружественных государств, обучающиеся военно-морскому делу в России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, штурманский поход учебного корабля «Перекоп» продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тысяч морских миль. Его маршрут будет проходить по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам. В соответствии с планом похода корабль посетит 20 портов, 12 из которых – порты иностранных государств. Среди российских – порты Никольское, Петропавловск-Камчатский, Владивосток. Среди иностранных – Камрань, Сиануквиль, Мапуту, Пуэнт-Нуар, Ломе, Конакри и многие другие.

Фото: https://mil.ru/news/d4e43e83-a97f-4f84-bfa5-893d2893e34b