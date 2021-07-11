Учебный корабль «Смольный» прибыл на Северный флот

В Североморске состоялась встреча учебного корабля «Смольный», на котором проходят морскую практику курсанты военно-морских вузов и общеобразовательных учебных заведений ВМФ России.

В этот раз в межфлотском переходе из Балтийского в Баренцево море приняли участие санкт-петербургские и мурманские нахимовцы, а также более 200 курсантов Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ под руководством начальника института капитана 1 ранга Андрея Клименко, который в недавнем прошлом командовал соединением больших противолодочных кораблей Северного флота.

На причале в Североморске учебный корабль встретили офицеры соединений надводных кораблей и родители нахимовцев. Швартовка УК «Смольный» проходила под аккомпанемент военного оркестра Северного флота. После установки сходни на борт корабля поднялся начальник управления боевой подготовки флота капитан 1 ранга Павел Шульга и принял доклад командира об успешном выполнении задач межфлотского перехода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Североморске УК «Смольный» пробудет несколько дней. После пополнения запасов и смены практикантов корабль продолжит учебный поход сначала на Балтику, а затем в Средиземное и Чёрное моря. На его борту пройдут практику несколько сотен курсантов Военно-морского института имени Петра Великого и других военно-морских вузов, а также нахимовцы из Санкт-Петербурга и Севастополя.