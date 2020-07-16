Учебный корабль «Смольный» прибыл в Североморск

Сегодня в главную базу Северного флота прибыл учебный корабль «Смольный» Балтийского флота. На его борту находятся курсанты военно-морских училищ Санкт-Петербурга, которые проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он поздравил курсантов и экипаж с прибытием в главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил важность морской практики, в ходе которой курсанты приобретают опыт и необходимые знания флотской профессии.

В Североморске курсантов-балтийцев сменят курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Смольный» продолжит поход по плану Главного командования ВМФ России.