Учёная степень ценится на рынке труда выше, чем диплом MBA

Обладатели учёной степени пользуются бо́льшим преимуществом при трудоустройстве, чем выпускники бизнес-школ MBA. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

Соискатели со степенью кандидата или доктора наук имеют преимущество при трудоустройстве перед претендентами с высшим образованием в каждой пятой компании. Руководители с учёной степенью пользуются приоритетом в найме также у каждого пятого работодателя, а вот с дипломом MBA — только у каждого девятого (11%).

Изучение активной базы резюме показывает, что сейчас больше всего кандидатов с учёной степенью — в сферах медицины, высшего образования, промышленности, строительства и юриспруденции, со степенью MBA — в финансах, продажах, маркетинге, HR и сфере управления IT-проектами.

Время проведения опроса: 2 июня — 15 июля 2025 года.