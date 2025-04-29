Ученица мончегорской школы Валерия Реутова вновь стала призёром финального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который прошёл в Пскове. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 389 старшеклассников из 87 регионов России.

Валерия Реутова, ученица 11 класса мончегорского лицея им. В.Г. Сизова, вошла в число призёров – второй год подряд. В достижении высоких результатов Валерии помогает опытный педагог Анна Серова, учитель русского языка и литературы.

Напомним, с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам финала ВсОШ, а также их наставникам учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/