Мурманская область. Арктика (16+)29.04.25 10:15
Ученица мончегорской школы Валерия Реутова вновь стала призёром финального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, который прошёл в Пскове. В интеллектуальных состязаниях приняли участие 389 старшеклассников из 87 регионов России.
Валерия Реутова, ученица 11 класса мончегорского лицея им. В.Г. Сизова, вошла в число призёров – второй год подряд. В достижении высоких результатов Валерии помогает опытный педагог Анна Серова, учитель русского языка и литературы.
Напомним, с 2022 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса победителям и призёрам финала ВсОШ, а также их наставникам учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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